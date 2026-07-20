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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Fenerbahçe, orta saha transferinde Corinthians'ın genç yıldızı Andre'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Fred'in ayrılmasıyla açılacak yabancı kontenjanını ise yeni bir santrfor transferi için kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Yeni sezon hazırlıklarını ve kadro yapılandırmasını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin, Corinthians'ın genç yıldızı Andre için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralına uygun olması nedeniyle transfer listesinde öncelikli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

GÖZLER FRED SANTOS'TA

Ayrıca Fenerbahçe'de Fred'in geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro'ya transfer ihtimalinin masada olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Teknik patron İsmail Kartal, Fred'in kalmasını istese de, takımın bütünlüğü açısından gitmesi daha mantıklı.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Andre'nin transfer edilmesi ve Fred'in takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir yer açılacak.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Takvim'in aktardığına göre bu durumla ise yönetim, santrfor transferinde elini rahatlatacak.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

JUVE'NIN DE LİSTESİNDE

Juventus'un da ilgilendiği Corinthians'ta oynayan Sambacı, merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

20 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek

Andre'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

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