Fenerbahçe'de gündem Andre! Transfer düğümünü çözecek
Fenerbahçe, orta saha transferinde Corinthians'ın genç yıldızı Andre'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Fred'in ayrılmasıyla açılacak yabancı kontenjanını ise yeni bir santrfor transferi için kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
GÖZLER FRED SANTOS'TA
Ayrıca Fenerbahçe'de Fred'in geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro'ya transfer ihtimalinin masada olduğu belirtildi.
Teknik patron İsmail Kartal, Fred'in kalmasını istese de, takımın bütünlüğü açısından gitmesi daha mantıklı.
Andre'nin transfer edilmesi ve Fred'in takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir yer açılacak.
Takvim'in aktardığına göre bu durumla ise yönetim, santrfor transferinde elini rahatlatacak.
JUVE'NIN DE LİSTESİNDE
Juventus'un da ilgilendiği Corinthians'ta oynayan Sambacı, merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.
20 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
Andre'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
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