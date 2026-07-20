Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! Serdal Adalı yüz yüze görüştü

Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, Mohamed Salah için görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Serdal Adalı, Pazartesi günü Mısırlı yıldız ile yüz yüze konuştu.

A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığına göre bu görüşmede Salah'ın menajerinin istediği komisyon miktarının düşürülmesi ve daha önce anlaşılan rakamlar ile görüşmenin devam etmesi istendi. Efecan Öztaş'a göre yönetim, yaşananlardan Salah'ın haberi olmadığını düşünüyor. Mohamed Salah ve Serdal Adalı arasındaki görüşmenin olumlu gittiği aktarıldı.