Beşiktaş'ın Midtjylland mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan bireysel şut uygulamalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Midtjylland karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.