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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Midtjylland mesaisi sürüyor!

Beşiktaş'ın Midtjylland mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 18:38
Beşiktaş'ın Midtjylland mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan bireysel şut uygulamalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Midtjylland karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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