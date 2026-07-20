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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeni sezon öncesi transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne için gündeme oturan haberi paylaştılar. Yer alan haberin ardından tüm gözler futbolcuya çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:08
Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kevin De Bruyne ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

L'Equipe'de yer alan habere göre, Belçikalı yıldızın Napoli macerası kısa sürebilir.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2025 yazında Manchester City'den ayrılarak bedelsiz şekilde Napoli'ye imza atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberde, Belçikalı futbolcuya yeni bir kulüp bulmak amacıyla bazı menajer ve aracıların devreye girdiği ifade edildi.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dünya Kupası'nda Belçika'nın İspanya'ya elenmesinin ardından De Bruyne'nin yeni bir takım arayışına girdiği vurgulandı.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberde ayrıca bazı Türk kulüplerinin De Bruyne ile ilgilendiği ancak şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Suudi Arabistan seçeneğinin ise hala masada olduğu, ancak ülkedeki kulüplerin son dönemde daha genç profillere yönelmesi nedeniyle bu ihtimalin de kolay görünmediği belirtildi.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Napoli formasıyla 21 maçta görev alan 35 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sergiledi.

Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı yıldızın kontratı 2027 yazında sona erecek.

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