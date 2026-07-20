Haberde, Belçikalı futbolcuya yeni bir kulüp bulmak amacıyla bazı menajer ve aracıların devreye girdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca bazı Türk kulüplerinin De Bruyne ile ilgilendiği ancak şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.