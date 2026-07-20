Kevin De Bruyne için transferde büyük bomba! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Yeni sezon öncesi transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne için gündeme oturan haberi paylaştılar. Yer alan haberin ardından tüm gözler futbolcuya çevrildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:08
Haberde, Belçikalı futbolcuya yeni bir kulüp bulmak amacıyla bazı menajer ve aracıların devreye girdiği ifade edildi.
Dünya Kupası'nda Belçika'nın İspanya'ya elenmesinin ardından De Bruyne'nin yeni bir takım arayışına girdiği vurgulandı.
Haberde ayrıca bazı Türk kulüplerinin De Bruyne ile ilgilendiği ancak şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
Suudi Arabistan seçeneğinin ise hala masada olduğu, ancak ülkedeki kulüplerin son dönemde daha genç profillere yönelmesi nedeniyle bu ihtimalin de kolay görünmediği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Napoli formasıyla 21 maçta görev alan 35 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sergiledi.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı yıldızın kontratı 2027 yazında sona erecek.
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