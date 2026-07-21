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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Raul Asencio bombası! Kısa süre içinde...

Beşiktaş'tan Raul Asencio bombası! Kısa süre içinde...

Transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Beşiktaş, savunma hattına yapmayı planladığı takviye için yönünü La Liga devi Real Madrid'e çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, İspanyol temsilcisinde süre bulmakta zorlanan Raul Asencio transferini bitirmek üzere harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:47
Beşiktaş'tan Raul Asencio bombası! Kısa süre içinde...

Beşiktaş, yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki stoper Raul Asencio'nun transferinde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü. Savunma hattını genç, potansiyeli yüksek ve uzun yıllar katkı sağlayabilecek bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin, İspanyol futbolcu için yürüttüğü temaslarda sona yaklaştığı belirtiliyor. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı, transferin ise kısa süre içinde olumlu şekilde sonuçlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

SÜRE BULMAKTA ZORLANDI

Real Madrid'deki yoğun forma rekabeti nedeniyle daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı konuşulan Raul Asencio'nun, Beşiktaş'ın kendisine sunduğu projeye olumlu yaklaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, transferi kısa süre içerisinde tamamlayarak genç savunmacıyı yeni sezon hazırlık kampına dahil etmeyi amaçladığı öğrenildi.

1.84 metre boyundaki İspanyol stoper; fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti, ikili mücadelelerdeki başarısı ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Hem sağ hem de sol stoper pozisyonunda görev yapabilen Asencio, modern savunma anlayışına uygun oyun karakteriyle Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan Raul Asencio, toplam 2.516 dakika sahada kaldı ve 2 gole imza attı.

KISA SÜRE İÇİNDE...

Yeni Asır'da yer alan haberde Beşiktaş'ın, geleceğin önemli stoper adayları arasında gösterilen Raul Asencio transferini kısa süre içinde resmiyete kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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