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Haberler Konferans Ligi RAMS Başakşehir FK-Inter Turku maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi

RAMS Başakşehir FK-Inter Turku maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Başkaşehir, Finlandiyalı rakibi Inter Turku ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele için nefesler tutuldu. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmenin peşinde. RAMS Başakşehir-Inter Turku maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 20:42 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 21:59
RAMS Başakşehir FK-Inter Turku maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turkı karşısında galibiyet arıyor. Taraftarı önünde yakalayacağı skorla avantaj elde etmek isteyen Nuri Şahin'in öğrencileri, tur kapısını aralamanın hesaplarını yapıyor.

BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Brnic, Bertuğ Yıldırım, Shomurodov

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta

Başakşehir FK-Inter Turku MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Başakşehir FK-Inter Turku maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİGİ 5. SIRADA TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 57 puanla 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi play-off turunda veda eden Başakşehir, yeni sezonda lig aşamasına kalma hedefiyle Avrupa serüvenine başlayacak.

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Kulüp tesislerinde 2 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile oynadığı üç devreli hazırlık karşılaşmasıyla ilk etap kampını tamamladı.

İstanbul ekibi, hazırlıklarının ikinci etabını ise 5-15 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Geinberg kentinde gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, kamp sürecinde Ried ile iki, Puskas Akademia, Salzburg ve Cracovia ile de birer olmak üzere toplam beş hazırlık maçı oynadı.

3 TRANSFER GELDİ, 5 FUTBOLCU GİTTİ

Başakşehir, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu üç isimle güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Eldor Shomurodov'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli golcünün bonservisini aldı. Öte yandan İstanbul ekibinde Leo Duarte, Amine Harit ve Kazımcan Karataş'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi. Doğan Alemdar Beşiktaş'a transfer olurken, Miguel Crespo ise Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'in yolunu tuttu.

INTER TURKU ONE GEÇTİ

BAŞAKŞEHİR SKORU EŞİTLEDİ

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