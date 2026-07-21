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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması büyük bir titizlikle sürerken teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, o ismin yeniden Serie A yolunu tutabileceğini açıkladı. İşte sarı-lacivertli o oyuncu ve yeni talibi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:33
Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze engelini aşarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı ve yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Sarı-lacivertliler aynı zamanda yeni yönetimi, yeni teknik direktörü ve kadrosuna kattığı yıldız isimlerle birlikte Trendyol Süper Lig'e de rakiplerine gözdağı verecek bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Bu doğrultuda eksik bölgeleri güçlendirmek için transfer çalışmaları ve kadro planlaması büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Kadıköy ekibinde takıma katılacak isimler kadar, geleceği belirsiz olan ve ayrılığı gündemde bulunan futbolcular da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

KARTAL "KALSIN" DEMİŞTİ

Öte yandan İtalya basını, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda yönetime olumlu rapor sunduğu isimle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Bu isim, Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği ancak Süper Lig'de ihtiyaç duyulan karşılaşmalarda önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü Cengiz Ünder oldu.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

AVUSTURYA'DA ALKIŞ TOPLADI

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya kampında oynadığı ilk iki hazırlık maçında da takımının açılış golünü atan ve performansıyla beğeni toplayan Cengiz'in geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

BEŞİKTAŞ'TA TUTUNAMADI

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın döneminde önemli sorumluluklar üstlense de deneyimli teknik adamın ayrılığı sonrasında siyah-beyazlı ekipte kalıcı olamadı.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Yaşanan gelişmelerin ardından 29 yaşındaki kanat oyuncusunun, dört yıl aradan sonra yeniden Serie A'ya dönebileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

SÜRPRİZ TALİP TORINO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino, daha önce Roma forması giyen tecrübeli futbolcuyu yaz transfer dönemindeki hedefleri arasına aldı.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Haberde, Torino'nun Cengiz Ünder'e olan ilgisini somut adımlarla ilerlettiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti

Cengiz Ünder, Roma kariyerinde çıktığı 88 maçta 17 gol atarken, 12 de asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.

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