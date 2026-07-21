Fenerbahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu! İsmail Kartal "kalsın" demişti
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması büyük bir titizlikle sürerken teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, o ismin yeniden Serie A yolunu tutabileceğini açıkladı. İşte sarı-lacivertli o oyuncu ve yeni talibi...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:33
Kadıköy ekibinde takıma katılacak isimler kadar, geleceği belirsiz olan ve ayrılığı gündemde bulunan futbolcular da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
KARTAL "KALSIN" DEMİŞTİ
Öte yandan İtalya basını, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda yönetime olumlu rapor sunduğu isimle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.
Bu isim, Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği ancak Süper Lig'de ihtiyaç duyulan karşılaşmalarda önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü Cengiz Ünder oldu.
AVUSTURYA'DA ALKIŞ TOPLADI
Sarı-lacivertli ekibin Avusturya kampında oynadığı ilk iki hazırlık maçında da takımının açılış golünü atan ve performansıyla beğeni toplayan Cengiz'in geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.
BEŞİKTAŞ'TA TUTUNAMADI
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın döneminde önemli sorumluluklar üstlense de deneyimli teknik adamın ayrılığı sonrasında siyah-beyazlı ekipte kalıcı olamadı.
Yaşanan gelişmelerin ardından 29 yaşındaki kanat oyuncusunun, dört yıl aradan sonra yeniden Serie A'ya dönebileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.
SÜRPRİZ TALİP TORINO
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino, daha önce Roma forması giyen tecrübeli futbolcuyu yaz transfer dönemindeki hedefleri arasına aldı.
Haberde, Torino'nun Cengiz Ünder'e olan ilgisini somut adımlarla ilerlettiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
Cengiz Ünder, Roma kariyerinde çıktığı 88 maçta 17 gol atarken, 12 de asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.
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