Kadıköy ekibinde takıma katılacak isimler kadar, geleceği belirsiz olan ve ayrılığı gündemde bulunan futbolcular da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

KARTAL "KALSIN" DEMİŞTİ Öte yandan İtalya basını, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda yönetime olumlu rapor sunduğu isimle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.