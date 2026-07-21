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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Gardi devreye girdi

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Gardi devreye girdi

Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin yıldız ismi için resmi temaslara hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

Yeni sezon öncesinde ana hedefini 10 numara transferine veren G.Saray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

İngiltere'de temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, daha önce Tijjani Reijnders transferi için görüştüğü ancak sonuç alamadığı Manchester City ile bu kez başka bir futbolcu için temasa geçecek. Bu isim Phil Foden'dan başkası değil.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

İngiliz ekibinin altyapısından yetişen ve hem 10 numara hem de iki kanatta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar en kısa süre içerisinde başlayacak.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

GARDİ DE DEVREDE
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Foden'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın satışında bir sorun görmediği yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar zorunlu olmayan bir satın alma maddesi koymak istiyor.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

Manchester City'yi ikna etmek için gerekirse şarta bağlı opsiyon da koymak isteyen G.Saray'ın en fazla 40-50 milyon euro seviyesine kadar çıkacağı öğrenildi. Menajer George Gardi de bu temaslarda görev alacak.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

MILAN İSTİYOR
Leao ile yollarını ayırma kararı veren İtalyan ekibi Milan da Phil Foden'ı isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

Top sürme kabiliyeti ve şutları ile ileride büyük bir tehlike yaratan 26 yaşındaki oyuncu için henüz İngiliz ekibine ulaşan bir teklifin olmadığı ortaya çıktı. Şuanda Milan ve G.Saray, Foden için en ciddi talipler olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

17 GOL KATKISI YAPTI
Foden geçen sezon İngiliz ekibinde 50 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. İstikrarlı yapısı ile dikkat çeken İngiliz futbolcu, 10 gol atarken 7 de asistle takımına yardımcı oldu. 26 yaşındaki futbolcu sadece sakatlığı nedeniyle bütün sezon iki maç kaçırdı.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Foden'in kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Manchester City, oyuncusundan para kazanmak istediği için bu sezon satışına sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! İngiliz yıldız için düğmeye basıldı

Ancak Foden'in kiralanması halinde sözleşmesini uzatıp gönderecek olan Manchester City'nin ilk tercihi doğrudan bir satış gerçekleştirmek olacak.

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