Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk ediyor. Avusturya kampı ve hazırlık döneminde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galip gelerek tur kapısını aralamak istiyor. Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Temmuz Salı 2026 günü (Bugün) Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki bu heyecan dolu mücadelesi tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmayı televizyon başından ve platformun dijital yayınları üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak turun rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya'da oynanacaktır. Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecektir.