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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood Gornik Zabrze maçında oynayacak mı? İsmail Kartal açıkladı

Greenwood Gornik Zabrze maçında oynayacak mı? İsmail Kartal açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, evinde Gornik Zabrze'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal Mason Greenwood'un süre alacak mı sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 20:31
Greenwood Gornik Zabrze maçında oynayacak mı? İsmail Kartal açıkladı

UEFA Şampiynolar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadele öncesi Mason Greenwood'un son durumu hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER

İsmail Kartal: "İki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Oyuncularımla birlikte yapmış olduğum antrenmanlarda bizim oyun felsefimizi anlattım. Kısmen, büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler. İyi, güzel ortamımız var."

GREENWOOD AÇIKLAMASI

"Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmlere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz. Hala eksikler, sakatlar, milli takımdan geç dönenler var. Elimizdeki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Rakibimizin taktik anlayışını iyi anlattık oyuncularımıza, iyi çalıştık. Taraftarlarımızı mutlu göndermek istiyoruz." dedi.

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