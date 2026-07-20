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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıkladı! Ake, Greenwood ve Asensio...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıkladı! Ake, Greenwood ve Asensio...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak olan mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam takımın yıldız isimleri Nathan Ake, Mason Greenwood ve Marco Asensio'un son durumunu değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıkladı! Ake, Greenwood ve Asensio...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik, Kadıköy'de 4-0, deplasmanda da 2-1 yenmiştik. Rakibin hocası epey bir hırslı, 'özel hazırlanıyorum' diye bir açıklaması var. Bizim de ilk maçımız. İyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bu iyi futbolla birlikte taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Geçmişte çalıştığım oyuncular, benim ne istediğimi biliyorlar. Antrenman ve taktik olarak olsun. Benim çok net söylemlerim var oyunculara. Çok keskin ve net. Kolayca benim söylediklerimi yapabileceklerini biliyorum. Yeni gelen oyuncularımız da oyunumuzdan çok mutlular. Eskisi gibi, daha iyi futbol oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Liste bu akşam belli olacak. "Ake ve Greenwood oynayacak mı?" diye merak ettiğiniz biliyorum ancak Greenwood henüz yüzde yüz hazır değil. Ake ona göre daha iyi durumda. İkisi de kadroda olacak. Ancak oynayıp oynamayacaklarına daha sonra karar vereceğiz.

Taraftarlarımıza kendimi borçlu hissediyorum. Şampiyon olup kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu sene de iyi futbol oynamayı hedefliyoruz.

Tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bunun üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Oynadıkları bütün maçları izledik. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle ayrılacağız.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak ilerlemek istiyoruz. Çeyrek final, yarı final, final... Fenerbahçe'nin bu bütçelerle burada bulunması gerekiyor.

Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak.

Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum."

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