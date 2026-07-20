21 GOLÜ VAR Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Oyuncu, Villa forması giydiği her sezonda da çift haneli gol sayısına ulaştı.

TURNUVADAYDI Ollie Watkins'in Aston Villa'da sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti.