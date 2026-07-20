Fenerbahçe'den Ada'ya golcü çıkarması! 2 yıldız için resmi hamle...
Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından santrfor transferi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, aday listesini iki isme kadar daralttı. Sarı-lacivertli yönetimin, Premier Lig'de forma giyen iki golcü için bu hafta resmi girişimlere başlaması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Futbol komitesi hem Watkins hem de Jesus için görüşmelerine önümüzdeki hafta başlayacak. Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçe, Gabriel Jesus'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Arsenal'e resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'a göre ise sarı-lacivertliler, Ollie Watkins için Aston Villa'ya yaptığı 25 milyon euroluk teklifi arttıracak ve 35 milyon euro'luk bir paket önerecek.
Hem oyuncularla hem de kulüpleriyle bu hafta resmi temaslar kurulacak. Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içinde yeni golcüsünü de duyurması bekleniyor.
21 GOLÜ VAR
Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Oyuncu, Villa forması giydiği her sezonda da çift haneli gol sayısına ulaştı.
TURNUVADAYDI
Ollie Watkins'in Aston Villa'da sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti.
52 MİLYONA GELDİ
2015'te Palmeiras'la A takıma yükselen Gabriel Jesus, 2017 ocak ayında ise Manchester City'ye 32 milyon euroya gitti. Brezilyalı, 5 sezon sonra da City'den Arsenal'e 52 milyon euro bonservisle transfer oldu.
SAKATLIK YAŞADI
Jesus, 2024-25 sezonunda önce kasık sakatlığı yaşadı, ardından çapraz bağları yırtıldı. Sambacı tam 48 maçta forma giyemedi. Geçen sezon ise sakatlıktan döndükten sonra 24 maçta oynadı, 6 gol attı.
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