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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi sonrası bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Serhou Guirassy için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, hem Gineli golcü hem de Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 11:40
Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe, santrfor transferi için artık saatleri saymaya başladı.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler, sezon sona erdikten sonra eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Bir golcü transferi daha yapacak Fenerbahçe sonunda Gineli yıldız Serhou Guirassy'de karar kıldı.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Daha önce de temasların kurulduğu Serhou Guirassy dosyasını tekrar açıldı ve transferde önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Takvim'de yer alan haberde, sarı-lacivertli yönetimin son saatlerde görüşmeler yürüttüğü Borussia Dortmund'la çok hızlı bir şekilde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Gineli forvetle de kişisel şartlarda el sıkışıldı. 30 yaşındaki santrforun transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

2024 yılında Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a 18 milyon euroya transfer olan Guirassy, geçen sezon Alman ekibinde tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada 22 gol atarken 6 da asist yaptı.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Gine Milli Takımı ile 28 maçta görev alan tecrübeli golcü 11 kez fileleri sarsmayı başardı.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

134 MAÇTA 81 GOL

Bundesliga'da 134 maçta görev aldı. 81 kez fileleri havalandırdı. 8 kez de asist yaptı. Kariyerinde ise 406 maçta 187 gol atarken 31 asiste imza attı.

Fenerbahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Yıldız golcü Avrupa'nın önemli kulüplerinin de transfer listesinde yer aldı.

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