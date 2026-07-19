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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol CANLI İZLE | Türkiye - İran maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Türkiye - İran maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, uluslararası arenadaki zorlu maratonuna hız kesmeden devam ediyor. "Filenin Efeleri", gruptaki kritik mücadelede Asya'nın güçlü temsilcilerinden İran ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ve millilerimizin zafer yürüyüşünü yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman?", "Filenin Efeleri maçı saat kaçta?" ve "Türkiye - İran maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ay-yıldızlı ekibimizin maç takvimi, karşılaşmanın saati, muhtemel 6'lar ve canlı yayın rehberi...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 11:43
CANLI İZLE | Türkiye - İran maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası voleybol arenasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız (Filenin Efeleri), turnuvadaki iddiasını sürdürmek adına parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, güçlü fiziği ve file üstündeki etkinliğiyle bilinen Asya ekibi İran ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki sıralamayı ve organizasyondaki gidişatı doğrudan etkileyecek bu kritik viraj öncesinde, ekran başındaki binlerce voleybolsever arama motorlarında "Filenin Efeleri maçı ne zaman?", "Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta?" ve "Milli maç hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" sorularına anlık olarak yanıt arıyor. İşte, 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla Filenin Efeleri'nin zorlu Türkiye - İran karşılaşmasının tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve takımımızdaki son durum...

TÜRKİYE - İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın heyecan dolu karşılaşmasının saati netleşti. Mücadele Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak.

FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ay-yıldızlıların heyecan dolu bu mücadelesi, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanallarında naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının üçüncü maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1-Japonya Puanı 27

2-ABD Puanı 25

3-Polonya Puanı 23

4-Slovenya Puanı 20

5-Türkiye Puanı 19

6-İtalya Puanı 20

7-Ukrayna Puanı 20

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