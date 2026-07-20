Slobodan Kovac gururlu

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Slobodan Kovac, zafer sonrası kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attığını söyledi. Türkiye'nin ilk kez dünya sıralamasında bu seviyelere yükseldiğine dikkat çeken tecrübeli başantrenör şöyle konuştu: "Bununla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü çok kısa bir sürede pek çok şeyi değiştirdik. Normalde bir antrenör olarak kolay kolay tatmin olmam. Ama bugün federasyonu, teknik ekibimi ve özellikle oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Hepsi çok çalıştı ve bu seviyeye gelebilmek, bugün burada olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."