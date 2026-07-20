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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'dan müjdeli haber geldi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

Kanatlardaki rotasyonunu yükseltmek isteyen G.Saray, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane gibi takıma doğrudan üst seviyede katkı verecek bir isimle ilgileniyor.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

İtalyan basınına göre G.Saray yeniden Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

İtalya'da yayın yapan Sport İtalia'nın haberine göre başarılı futbolcu Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Talipleri arasındaki en güçlü adaylar arasında ise G.Saray da yer alıyor.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

AMORIM'DEN İZİN İSTEYECEK

Milan'la birlikte sezon öncesi hazırlıklarına katılmak için Avusturya kampına dahil olmaya hazırlanan Leao, Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim ve kulübün sahibi Gerry Cardinel ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

Ayrılık isteğini bu iki isme de aktaracak olan başarılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

Bu takımların başında ise Galatasaray yer alıyor. Ayrıca ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de 27 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

YILLIK 5.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Haberde Rafael Leao'nun iyi bir maaş karşılığında Türkiye seçeneğini ciddi bir şekilde gündeme alacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

Milan'dan vergiler düştükten sonra senelik 5.5 milyon euro kazanan Portekizli futbolcu, bu bedelden daha yüksek bir teklif bekliyor. İyi bir teklif gelirse Leao'nun Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

OSIMHEN'İN İZİNDE

Rafael Leao da tıpkı Victor Osimhen gibi Fransız ekibi Lille'de patlama gerçekleştirdi.

Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!

O da Osimhen gibi ardından İtalya'nın yolunu tutarken kader yine rotayı Seria A'dan Süper Lig'e mi çevirecek herkes merakla bekliyor. Milan 2019 yılında, 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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