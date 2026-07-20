AMORIM'DEN İZİN İSTEYECEK Milan'la birlikte sezon öncesi hazırlıklarına katılmak için Avusturya kampına dahil olmaya hazırlanan Leao, Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim ve kulübün sahibi Gerry Cardinel ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrılık isteğini bu iki isme de aktaracak olan başarılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.