Galatasaray'a Rafael Leao transferinde dev müjde!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'dan müjdeli haber geldi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
AMORIM'DEN İZİN İSTEYECEK
Milan'la birlikte sezon öncesi hazırlıklarına katılmak için Avusturya kampına dahil olmaya hazırlanan Leao, Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim ve kulübün sahibi Gerry Cardinel ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Ayrılık isteğini bu iki isme de aktaracak olan başarılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.
Bu takımların başında ise Galatasaray yer alıyor. Ayrıca ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de 27 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.
YILLIK 5.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Haberde Rafael Leao'nun iyi bir maaş karşılığında Türkiye seçeneğini ciddi bir şekilde gündeme alacağı ifade ediliyor.
Milan'dan vergiler düştükten sonra senelik 5.5 milyon euro kazanan Portekizli futbolcu, bu bedelden daha yüksek bir teklif bekliyor. İyi bir teklif gelirse Leao'nun Türkiye'ye gideceği belirtildi.
OSIMHEN'İN İZİNDE
Rafael Leao da tıpkı Victor Osimhen gibi Fransız ekibi Lille'de patlama gerçekleştirdi.
O da Osimhen gibi ardından İtalya'nın yolunu tutarken kader yine rotayı Seria A'dan Süper Lig'e mi çevirecek herkes merakla bekliyor. Milan 2019 yılında, 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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