CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi

Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi

İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiği duyuruldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:35
Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi

İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Yeni sezonda...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
CHP'de ihraç gündemli YDK! Kılıçdaroğlu arınmayı büyütüyor: Hırsızlar, bizden korkun! Sizden mutlaka hesap soracağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 3 yıldız...
Kartal'ın eski öğrencisi F.Bahçe'ye geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü 12:11
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması! 12:02
Batman Petrolspor 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor Batman Petrolspor 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor 12:01
12 Dev Adam'ın maç kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın maç kadrosu belli oldu 11:44
Italiano 3 ismin biletini kesti! Italiano 3 ismin biletini kesti! 11:40
G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Yeni sezonda... G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Yeni sezonda... 11:04
Daha Eski
Cimbom top başı yapıyor Cimbom top başı yapıyor 10:31
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 3 yıldız... F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 3 yıldız... 10:17
Kartal'ın eski öğrencisi F.Bahçe'ye geri dönüyor! Kartal'ın eski öğrencisi F.Bahçe'ye geri dönüyor! 09:11
F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu! F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu! 08:54
Jannik Sinner, çeyrek finalde! Jannik Sinner, çeyrek finalde! 00:15
Jannik Sinner, çeyrek finalde! Jannik Sinner, çeyrek finalde! 00:14