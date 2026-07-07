Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen yeni transfer Vedat Muriqi'nin son durumu belli oldu. Tedavisi süren Kosovalı golcünün sahalara dönüş tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 12:22
Kosovalı golcü, kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibi de deneyimli oyuncuyu en kısa sürede yeniden sahalara döndürmeyi hedefliyor.
Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından formasına kavuşmak için sarı lacivertlilerin sağlık heyetin yoğun mesai harcıyor.
Muriqi'nin, Gornik Zabrze ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına yetişme ihtimali bulunuyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; Tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde yıldız futbolcunun, 28 Temmuz Salı günü Polonya'da oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.
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