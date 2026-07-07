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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen yeni transfer Vedat Muriqi'nin son durumu belli oldu. Tedavisi süren Kosovalı golcünün sahalara dönüş tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 12:22
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe bu sezon ilk transferini Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile yapmıştı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Eski golcüsünü yeniden kadrosuna katan Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber gelmişti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Adale sakatlığı nedeniyle Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Vedat Muriqi, tedavisini İstanbul'da sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Kosovalı golcü, kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibi de deneyimli oyuncuyu en kısa sürede yeniden sahalara döndürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından formasına kavuşmak için sarı lacivertlilerin sağlık heyetin yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Muriqi'nin, Gornik Zabrze ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre; Tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde yıldız futbolcunun, 28 Temmuz Salı günü Polonya'da oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.

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