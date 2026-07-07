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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte yıldız oyuncunun geliş saati

Trabzonspor Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte yıldız oyuncunun geliş saati

Son dakika haberi: Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun Trabzon'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:55
Trabzonspor Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte yıldız oyuncunun geliş saati

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor Aral Şimşir'i kadrosuna kattı.

A Spor'un haberine göre yıldız oyuncu 19.30'da Trabzon'da olacak.

MIDTJYLLAND'DA TARİHE GEÇTİ

Aral Şimşir, 2022'den beri forma giydiği Danimarka ekibi Midtjylland'da tarihe geçti. Bugüne kadar 145 maça çıkan Aral, 26 gol attı ve 40 asist yaptı. 24 yaşındaki sol kanat, Danimarka ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 Danimarka Kupası kazandı.

Sol kanatta forma giyen Aral Şimşir, asist özelliğiyle öne çıkıyor. Midtjylland kariyerinde 40 asist yapan Aral, her iki ayağını da etkili kullanıyor. Duran toplarda da başarılı olan genç futbolcu, yeni sezonda Trabzonspor'a hücumda güç katacak.

MİLLİ TAKIM GURURU

A Milli Takımımızın formasını giyen Aral Şimşir, ilk maçına geçtiğimiz ay çıktı. Vincenzo Montella tarafından 1 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında 27 dakika süre verilen Aral, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı. Aral Şimşir'in ilerleyen dönemlerde A Milli Takımımız için önemli yıldızlardan biri olacağı kaydediliyor.

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