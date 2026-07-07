Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi
Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Lucas Torreira, ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağına ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla transfer söylentilerine yanıt verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:53
"G.SARAY'DA MUTLUYUM"
"Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. Bazen insanlar bana şarlatan diyor ama bunu Boca'ya duyduğum sevgiden dolayı söylüyorum."
"Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım."
"Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var."
"Bitmesine iki yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Orada mutluyum, o kulübü seviyorum ve onu sonuna kadar savunacağım."
"Yeni bir sözleşme için görüşmelerimiz sürüyor ve amacım orada kalmak." ifadelerini kullandı.
Dört sezondur Galatasaray formasını giyen Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar 175 maça çıktı.
Uruguaylı yıldız 10 gollük katkı sağladı.
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