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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Lucas Torreira, ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağına ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla transfer söylentilerine yanıt verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:53
Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

Galatasaray'da geleceği uzun süredir merak konusu olan Lucas Torreira, Arjantin basınına yaptığı açıklamalarla transfer iddialarına son noktayı koydu.

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

Adı sık sık Boca Juniors ile anılan Uruguaylı orta saha, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini ve yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Torreira, Boca Juniors'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

"G.SARAY'DA MUTLUYUM"
"Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. Bazen insanlar bana şarlatan diyor ama bunu Boca'ya duyduğum sevgiden dolayı söylüyorum."

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

"Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım."

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

"Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var."

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

"Bitmesine iki yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Orada mutluyum, o kulübü seviyorum ve onu sonuna kadar savunacağım."

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

"Yeni bir sözleşme için görüşmelerimiz sürüyor ve amacım orada kalmak." ifadelerini kullandı.

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı geldi

Dört sezondur Galatasaray formasını giyen Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar 175 maça çıktı.

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