Trabzonspor Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. A Spor'da yer alan habere göre, Bordo mavili külübün anlaşma sağladı Aral Şimşir'in 7 Temmuz Salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

🎙️ @UlasUgras Özdemir: Aral Şimşir'in Türk olması büyük bir avantaj. Aynı zamanda, günümüz modern futboluna oldukça uygun bir hücum oyuncusu. pic.twitter.com/grcXctQW7r — A Spor (@aspor) July 6, 2026