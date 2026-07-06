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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi

Trabzonspor Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi

Yeni sezon kadro planlamasını yapan Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, milli futbolcuyu yarın Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 16:02
Trabzonspor Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. A Spor'da yer alan habere göre, Bordo mavili külübün anlaşma sağladı Aral Şimşir'in 7 Temmuz Salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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