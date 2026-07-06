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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli okçular Dünya Kupası'nın İspanya ayağında mücadele edecek

Milli okçular Dünya Kupası'nın İspanya ayağında mücadele edecek

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı, yarın İspanya'da başlayacak. Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:23
Milli okçular Dünya Kupası'nın İspanya ayağında mücadele edecek

Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı sporcular, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağında 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Çin etabında 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya ayağında ise 1 altın madalya kazandı.

Turnuvanın İspanya etabında Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

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