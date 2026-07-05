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Haberler Diğer Sporlar Kırkpınar’da sürpriz

Kırkpınar’da sürpriz

665. Tarihi Kırkpınar Yağlu Güreşleri'nin favorilerinden İsmail Balaban 2. tur, Yusuf Cank Zeybek ise son 16 turunda rakiplerine yenilerek elendi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Kırkpınar’da sürpriz

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer yolundaki heyecan giderek yükseliyor. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlık mücadelesinde çeyrek finale kalan isimler belli oldu. Dün önce 2. tur güreşleri yapılırken, er meydanında günün en büyük sürprizi İsmail Balaban'ın elenmesi oldu. "Sarı Fırtına" lakabıyla tanınan Balaban, Erkan Taş karşısında aldığı yenilginin ardından veda etti. Son 16 turunda ise 662 ve 663'üncü tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan birincisi Yusufcan Zeybek, rakibi Serdar Yıldırım'a puanlama güreşinde yenilerek Kırkpınar'a veda etti. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Erkan Taş, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman adını çeyrek finale yazdırdı. Kırkpınar'da başpehlivan bugün yapılacak müsabakalar sonrası belli olacak.

BALABAN'DAN ERKEN VEDA

652'nci ve 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olan İsmail Balaban Erkan Taş'a yenilerek 2. turda elendi.

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