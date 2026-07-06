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Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü

Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü

Trendyol 1. Lig'deki Ege temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün eski golcülerinden Kenan Özer, takıma antrenör olarak dönüş yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:12
Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü

Trendyol 1. Lig'deki Ege temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün eski golcülerinden Kenan Özer takıma antrenör olarak dönüş yaptı. Kariyerinde 2022-2025 yılları arasında yeşil-beyazlı formayı giyerek 1. Lig'de play-off şampiyonluğu ve Süper Lig heyecanı yaşayan 38 yaşındaki Kenan, futbolu bıraktı. Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon memleketi Kuzey Kıbrıs'ta Mağusa Türkgücü'nde oynayan Kenan Özer, yeni sezon öncesi eski takımının teknik heyetine katıldı.

Kulüple sözleşme yenileyen teknik direktör Burhan Eşer'in teknik heyetinde yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz, Kenan Özer, Adem Koçak, atletik performans antrenörleri Ali Gürsel, Ziya Güler, kaleci antrenörü Murat Öztürk, maç analiz antrenörü Kaan Karakaş, maç ve oyuncu izleme antrenörü Niyazi Küçüker yer aldı. Kulüpte futbol direktörü ise Hayati Şenkaya oldu. Burhan Eşer daha önce Bodrum'da futbolculuk ve antrenörlükten, teknik direktörlüğe geçmişti.

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