A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk ediyor. Milliler rakibini yenerek namağlup bir şekilde 2. tura çıkmayı hedefliyor. Türkiye-İsviçre maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ay-yıldızlar karşılaşma öncesi grubunda 10 puanla liderliğini netleştirmişti.

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TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-İsviçre maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye-İsviçre basketbol mücadelesine Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.