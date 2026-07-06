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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türkiye-İsviçre maçı CANLI (2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Türkiye-İsviçre maçı CANLI (2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu son maçında İsviçre'yi konuk ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız bu karşılaşma öncesi grup aşamasında tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılmış ve gruplardan çıkmayı garantilemişti. Ay-yıldızlılar grup aşamasında son maçtan da galibiyetle ayrılarak hatasız bir şekilde 2. tura namağlup çıkmayı hedefliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 18:51 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 19:10
Türkiye-İsviçre maçı CANLI (2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk ediyor. Milliler rakibini yenerek namağlup bir şekilde 2. tura çıkmayı hedefliyor. Türkiye-İsviçre maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ay-yıldızlar karşılaşma öncesi grubunda 10 puanla liderliğini netleştirmişti.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-İsviçre maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye-İsviçre basketbol mücadelesine Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

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