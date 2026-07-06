CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Infantino'dan flaş Balogun açıklaması! "Trump'tan bir telefon aldım"

Infantino'dan flaş Balogun açıklaması! "Trump'tan bir telefon aldım"

FIFA'nın Amerike Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Folarin Balogun için verilen kırmızı kart cezasını erteleme kararı gündemi meşgul ederken oldukça flaş bir açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino sessizliğini bozdu. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 19:31
Infantino'dan flaş Balogun açıklaması! "Trump'tan bir telefon aldım"

ABD Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Folarin Balogun için verilen kırmızı kart cezasının ertelenmesi futbol kamuoyunda büyük tartışmaya neden olurken konuyla ilgili olarak Gianni Infantino sessizliğini bozdu. Infatino'nun açıklamasındaki özellikle "Donald Trump" detayı gündeme oturdu.

İŞTE INTANTINO'NUN SÖZLERİ:

"Folarin Balogun'un cezasıyla ilgili olarak bağımsız FIFA Disiplin Kurulu'nun verdiği karara yönelik kamuoyuna yansıyan yorumları gördüm ve FIFA yönetiminin temel bir ilkesini burada yeniden vurgulamak isterim.

FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Tamamen otonom bir şekilde çalışırlar, FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve önlerindeki somut gerçekler ile yürürlükteki yönetmeliklere dayanarak karar verirler. Bu organların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için hayati önem taşımaktadır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır.

Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüşüyorum; bu hususta da Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Tıpkı dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbolun paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında kendilerine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarının dahil olduğu ve hâlen devam eden hukuki bir sürecin bulunduğunu, bu davanın yetkili kurullar tarafından zamanı geldiğinde karara bağlanacağını ilettim. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir.

FIFA Disiplin Kurulu kararlarını açıklandığı zaman ben de okuyorum. Bazen bu kararlar karşısında şaşırdığım oluyor. Bazen onlara katılabiliyorum, bazen ise fikir olarak ayrışıyorum.

Ancak ne olursa olsun her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır. Bir karardan kişisel olarak hoşlanıp hoşlanmamamızın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı; turnuvalarımızın dürüstlüğünü ve FIFA'nın güvenirliğini her daim koruyan yegane unsurdur."

Türkiye-İsviçre | CANLI
G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Şimdiye kadar her şey mükemmel"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş yıldız kalecinin transferini bitirdi!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da yeni sezon mesaisi başladı! Fırtına'da yeni sezon mesaisi başladı! 19:51
Kanarya'da hazırlıklar sürüyor! Kanarya'da hazırlıklar sürüyor! 19:36
Türkiye-İsviçre | CANLI Türkiye-İsviçre | CANLI 18:09
Beşiktaş yıldız kalecinin transferini bitirdi! Beşiktaş yıldız kalecinin transferini bitirdi! 17:31
Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 17:05
Antalyaspor'da iki isme yeni sözleşme Antalyaspor'da iki isme yeni sözleşme 16:46
Daha Eski
Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi 15:40
G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! 15:33
Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı 15:13
Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! 15:09
Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak 15:03
F.Bahçe'nin Avusturya kampı başladı! F.Bahçe'nin Avusturya kampı başladı! 15:00