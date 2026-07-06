ABD Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Folarin Balogun için verilen kırmızı kart cezasının ertelenmesi futbol kamuoyunda büyük tartışmaya neden olurken konuyla ilgili olarak Gianni Infantino sessizliğini bozdu. Infatino'nun açıklamasındaki özellikle "Donald Trump" detayı gündeme oturdu.

İŞTE INTANTINO'NUN SÖZLERİ:

"Folarin Balogun'un cezasıyla ilgili olarak bağımsız FIFA Disiplin Kurulu'nun verdiği karara yönelik kamuoyuna yansıyan yorumları gördüm ve FIFA yönetiminin temel bir ilkesini burada yeniden vurgulamak isterim.

FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Tamamen otonom bir şekilde çalışırlar, FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve önlerindeki somut gerçekler ile yürürlükteki yönetmeliklere dayanarak karar verirler. Bu organların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için hayati önem taşımaktadır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır.

Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüşüyorum; bu hususta da Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Tıpkı dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbolun paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında kendilerine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarının dahil olduğu ve hâlen devam eden hukuki bir sürecin bulunduğunu, bu davanın yetkili kurullar tarafından zamanı geldiğinde karara bağlanacağını ilettim. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir.

FIFA Disiplin Kurulu kararlarını açıklandığı zaman ben de okuyorum. Bazen bu kararlar karşısında şaşırdığım oluyor. Bazen onlara katılabiliyorum, bazen ise fikir olarak ayrışıyorum.

Ancak ne olursa olsun her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır. Bir karardan kişisel olarak hoşlanıp hoşlanmamamızın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı; turnuvalarımızın dürüstlüğünü ve FIFA'nın güvenirliğini her daim koruyan yegane unsurdur."