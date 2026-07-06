CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Premier Lig'den iki genç yıldızın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Tim Iroegbunam ve Andrey Santos hamleleriyle hem kadro derinliğini artırmayı hem de geleceğe yönelik güçlü bir yatırım yapmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:45
Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda genç ve potansiyelli oyunculara yönelerek transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

transferfeed'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar Premier Lig'den iki ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Listenin ilk sırasında Tim Iroegbunam yer alıyor.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Everton forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, top kazanma becerisi, pres gücü ve ikili mücadelelerdeki dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu belirtilen Iroegbunam'ın sözleşmesinin bitimine de bir yıl kalmış durumda.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Galatasaray'ın ikinci ve daha zor hedefi ise Andrey Santos.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Chelsea'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 40 milyon euro civarındaki piyasa değeriyle listenin en maliyetli ismi konumunda bulunuyor.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Geride kalan sezonda Premier Lig'de 43 maçta görev alan Santos, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutları ve ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla hücumda da etkili bir profil çiziyor.

Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi

Sarı-kırmızılı yönetim, her iki oyuncu için de temaslarını sürdürürken kadro derinliğini artıracak ve geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu transferler için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!
F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
CHP'de ihraç gündemli YDK! Kılıçdaroğlu arınmayı büyütüyor: Hırsızlar, bizden korkun! Sizden mutlaka hesap soracağız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 3 yıldız...
Kartal'ın eski öğrencisi F.Bahçe'ye geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü Bodrum FK'da Kenan Özer geri döndü 12:11
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması! 12:02
Batman Petrolspor 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor Batman Petrolspor 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor 12:01
12 Dev Adam'ın maç kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın maç kadrosu belli oldu 11:44
Italiano 3 ismin biletini kesti! Italiano 3 ismin biletini kesti! 11:40
G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Yeni sezonda... G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Yeni sezonda... 11:04
Daha Eski
Cimbom top başı yapıyor Cimbom top başı yapıyor 10:31
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 3 yıldız... F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 3 yıldız... 10:17
Kartal'ın eski öğrencisi F.Bahçe'ye geri dönüyor! Kartal'ın eski öğrencisi F.Bahçe'ye geri dönüyor! 09:11
F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu! F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu! 08:54
Jannik Sinner, çeyrek finalde! Jannik Sinner, çeyrek finalde! 00:15
Jannik Sinner, çeyrek finalde! Jannik Sinner, çeyrek finalde! 00:14