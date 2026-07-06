Galatasaray'dan Ada'ya orta saha çıkarması! 2 yıldız listeye eklendi
Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Premier Lig'den iki genç yıldızın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Tim Iroegbunam ve Andrey Santos hamleleriyle hem kadro derinliğini artırmayı hem de geleceğe yönelik güçlü bir yatırım yapmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:45
Everton forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, top kazanma becerisi, pres gücü ve ikili mücadelelerdeki dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
Piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu belirtilen Iroegbunam'ın sözleşmesinin bitimine de bir yıl kalmış durumda.
Galatasaray'ın ikinci ve daha zor hedefi ise Andrey Santos.
Chelsea'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 40 milyon euro civarındaki piyasa değeriyle listenin en maliyetli ismi konumunda bulunuyor.
Geride kalan sezonda Premier Lig'de 43 maçta görev alan Santos, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutları ve ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla hücumda da etkili bir profil çiziyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, her iki oyuncu için de temaslarını sürdürürken kadro derinliğini artıracak ve geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu transferler için yoğun mesai harcıyor.
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