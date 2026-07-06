Chelsea'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 40 milyon euro civarındaki piyasa değeriyle listenin en maliyetli ismi konumunda bulunuyor.

Yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutları ve ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla hücumda da etkili bir profil çiziyor.