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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi ağırlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 12 kişilik kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:26
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maçta mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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