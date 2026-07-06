CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Jordan Henderson Dünya Kupası'nda kalan maçlarda forma giyemeyecek

Jordan Henderson Dünya Kupası'nda kalan maçlarda forma giyemeyecek

Meksika maçının ardından reklam panolarının üzerinden atlarken bileğinden sakatlanan 36 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda kalan maçlarda forma giyemeyecek. Henderson, ameliyat edilecek.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 16:56
Jordan Henderson Dünya Kupası'nda kalan maçlarda forma giyemeyecek

İngiltere Milli Takımı futbolcusu Jordan Henderson, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından sakatlandı. Karşılaşma sonrası tribündeki taraftarlarla galibiyeti kutladıktan sonra sahaya dönmek için reklam panolarının üstünden atlamak isteyen 36 yaşındaki oyuncu, dengesini kaybederek sol kolunun üzerine düştü.

Sahadan sedyeyle ayrılan ve oksijen takviyesi alan futbolcunun bileğinden ameliyat edileceği ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jordan'ın bileğinden sakatlanmasından dolayı üzgünüm. Oldukça ciddi. Hastanede. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Henderson, grup aşamasında Panama karşısında sonradan oyuna girmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!
F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan davet etti: Trump'tan Türkiye'ye resmi ziyaret! Ankara'da bir ilk
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'da iki isme yeni sözleşme Antalyaspor'da iki isme yeni sözleşme 16:46
Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi 15:40
G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! 15:33
Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı 15:13
Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! 15:09
Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak 15:03
Daha Eski
F.Bahçe'nin Avusturya kampı başladı! F.Bahçe'nin Avusturya kampı başladı! 15:00
Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı! Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı! 14:48
Tottenham'dan Sandro Tonali'ye servet Tottenham'dan Sandro Tonali'ye servet 14:38
TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi... TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi... 13:49
Türkiye-İsviçre basketbol maçı ne zaman? Türkiye-İsviçre basketbol maçı ne zaman? 13:00
G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma 12:45