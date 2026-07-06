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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 20:00
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.

Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.

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