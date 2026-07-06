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Haberler Beşiktaş Vincenzo Italiano 3 ismin biletini kesti! Yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacaklar

Vincenzo Italiano 3 ismin biletini kesti! Yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacaklar

Beşiktaş'ta kadro planlamasında üç ayrılık daha netleşti. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Al-Musrati, Amir Hadžiahmetović ve Jean Onana'nın menajerlerine kulüp bulmaları istendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:40
Vincenzo Italiano 3 ismin biletini kesti! Yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacaklar
Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha netleşti. Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic ve Jean Onana, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano tarafından da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Üç oyuncunun menajerine haber gönderen yönetim, "oyunculara kulüp bulun" talimatını verdi. Üç ön libero, yeni sezonda da Beşiktaş'ta olmayacak.
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