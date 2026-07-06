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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını İstanbul'da yapacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Avusturya'nın Windischgarsten kasabasına gidecek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:34
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 7 Temmuz Salı günü başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde start verecek.

İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray, sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk resmi maçına ise ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Trendyol Süper Lig'de çıkacak.

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