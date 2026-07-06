Lorenzo Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet arkası pozisyonuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi biten Lorenzo Pellegrini'yi gündemine almıştı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini reddetti ve Roma ile tekrardan anlaşmaya çok yaklaştı.

Pellegrini'nin kariyerine Roma'da devam etmek için önemli bir maaş indirimini kabul ettiği ve 9 senedir formasını giydiği kulüpte kalma kararı verdiği belirtildi.

Öte yandan Roma ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan tecrübeli oyuncunun maaşının 4.5 milyon Euro'dan, 2.5 milyon Euro seviyelerine düşeceği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI!

Lorenzo Pellegrini geçtiğimiz sezon Roma'da toplam 33 karşılaşmaya çıkmış ve 7 gol, 4 asistle oynamıştı. 1.86 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.