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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesi ile Galatasaray'a geri dönecek olan Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Danimarkalı stopere İtalya'dan yeni bir talip çıkarken sarı-kırmızılı yönetim transferde son kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:08
Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Yaz transfer döneminin başlaması ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasına odaklanan Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Sarı-kırmızılılarda kadroya katılacak isimler kadar ayrılacak futbolcular da merak konusu.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Bu doğrultuda geleceği merak edilen isimlerden biri de Victor Nelsson'du.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da tamamlayan Nelsson, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray'a geri döndü.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Danimarkalı oyuncunun gelecek sezonun kadro planlamasında yer almadığı öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Öte yandan 27 yaşındaki stopere sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Bu sezon Serie A'ya yükselen Monza'nın, tecrübeli stoperi renklerine katmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Galatasaray yönetimi ise Victor Nelsson'un geleceğine ilişkin kararını verdi.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Sarı-kırmızılı yönetim Danimarkalı oyuncuyu bu kez bonservisi ile göndermek istiyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...

Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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