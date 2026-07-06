Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! Gelecek sezon...
Sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesi ile Galatasaray'a geri dönecek olan Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Danimarkalı stopere İtalya'dan yeni bir talip çıkarken sarı-kırmızılı yönetim transferde son kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:08
Sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da tamamlayan Nelsson, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray'a geri döndü.
Danimarkalı oyuncunun gelecek sezonun kadro planlamasında yer almadığı öğrenildi.
Öte yandan 27 yaşındaki stopere sürpriz bir talip çıktı.
Bu sezon Serie A'ya yükselen Monza'nın, tecrübeli stoperi renklerine katmak istediği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi ise Victor Nelsson'un geleceğine ilişkin kararını verdi.
Sarı-kırmızılı yönetim Danimarkalı oyuncuyu bu kez bonservisi ile göndermek istiyor.
Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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