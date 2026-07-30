2023 yılında sergilediği muazzam performansla Avrupa Şampiyonu olan ve dünyada 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, unvanını korumak için 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda (EuroVolley 2026) sahaya çıkıyor. Şampiyonaya son şampiyon unvanıyla katılacak olan Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri, maç tarihleri ve saatleri Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından ilan edildi. Voleybolseverler ve millilerimizin destekçileri, arama motorlarında "Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası maç programı 2026", "A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman?", "Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada Filenin Sultanları'nın A Grubu detaylı maç takvimi, rakipleri ve yayın bilgileri...

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm heyecan dolu karşılaşmaları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

FİLENİN SULTANLARI HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİMLER?

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya

TURNUVA FORMATI VE ELEME TURLARI TARİHLERİ

Grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak. Turnuvanın eleme aşaması takvimi şu şekilde işleyecek:

Grup Maçları: 21 – 28 Ağustos 2026

Son 16 Turu: 30 Ağustos – 1 Eylül 2026

Çeyrek Final: 2 – 3 Eylül 2026

Yarı Final: 5 Eylül 2026

Üçüncülük Ve FİNAL Maçı: 6 Eylül 2026