CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında?

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş, kale çizgisini dünya çapında bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, 8 Temmuz 2026 tarihinde Alman kaleci Alexander Nübel ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Transferin ardından sporseverler "Alexander Nübel kimdir?", "Alexander Nübel kaç yaşında, nereli?", "Alexander Nübel hangi takımlarda oynadı, boyu kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel'in kariyeri, eski takımları ve biyografisi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 20:14
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kalesine dünyaca ünlü bir ismi kattı. Siyah-beyazlı yönetim, Bayern Münih bonservisine sahip olan ve son olarak VfB Stuttgart forması giyen Alman kaleci Alexander Nübel transferini resmiyete kavuşturdu. Beşiktaş, 8 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla başarılı eldiven ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza haberinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Alexander Nübel kimdir?", "Alexander Nübel kaç yaşında?", "Alexander Nübel aslen nereli?", "Beşiktaş'ın yeni kalecisi Nübel'in boyu kaç?" ve "Alexander Nübel hangi takımlarda oynadı?" başlıklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel'in hayatı, kariyeri, oynadığı kulüpler ve detaylı biyografisi...

ALEXANDER NÜBEL KİMDİR?

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996 tarihinde Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan yetenekli kaleci, Almanya vatandaşıdır.

Futbola küçük yaşlarda doğduğu şehrin takımı olan Paderborn altyapısında adım atan Nübel, genç yaşta kalecilik yetenekleriyle öne çıkarak Almanya'nın en potansiyelli file bekçileri arasında gösterilmiştir.

ALEXANDER NÜBEL'İN FUTBOL KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

SC Paderborn 07 (Altyapı)

Futbol akademisindeki disiplinli çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede üst lig takımlarının radarına girdi.

Schalke 04 (2015 - 2020)

2015 yılında Schalke 04'e transfer olan Nübel, henüz genç yaşında sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükseldi.

Bayern Münih (2020 - 2026)

2020 yazında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Dünya futbolunun efsane ismi Manuel Neuer'in arkasında tecrübe kazanan Nübel, devam eden süreçte kiralık olarak farklı kulüplerde birinci kaleci rolünü üstlendi.

AS Monaco (2021 - 2023 / Kiralık)

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da iki sezon boyunca birinci kaleci olarak başarıyla görev yaptı.

VfB Stuttgart (2023 - 2026 / Kiralık)

Stuttgart formasıyla Bundesliga'da harika bir performans sergileyen Nübel, takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasında başrol oynadı.

Beşiktaş (8 Temmuz 2026 - ...)

8 Temmuz 2026 tarihinde Süper Lig temsilcisi Beşiktaş ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar sürecek 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE OYUN TARZI

1.93 metre boyundaki Alexander Nübel, yüksek top hakimiyeti, bire bir pozisyonlardaki soğukkanlılığı ve refleksleriyle tanınır. Modern kaleciliğin en önemli gereksinimlerinden biri olan ayak kullanımında son derece başarılı olan Nübel, geriden oyun kurma kabiliyetiyle öne çıkmaktadır.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Midtjylland-Beşiktaş | CANLI
Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz!
DİĞER
Tuğba Melis Türk
Külliye’de Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: İnsanlık suçu işliyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu! Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu! 20:25
Alexander Nübel kimdir? Alexander Nübel kimdir? 20:14
F.Bahçe'nin Strum Graz mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Strum Graz mesaisi başladı! 19:47
Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 19:30
Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz! Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz! 19:28
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 18:40
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 18:20
Midtjylland-Beşiktaş | CANLI Midtjylland-Beşiktaş | CANLI 18:18
Beşiktaş Danimarka'da nasıl tur atlar? Beşiktaş Danimarka'da nasıl tur atlar? 17:58
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu 17:48
Kartal Danimarka deplasmanında Kartal Danimarka deplasmanında 16:01
F.Bahçe sezona rekorla başladı! F.Bahçe sezona rekorla başladı! 15:52