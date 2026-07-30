UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da ev sahibi FC Midtjylland ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan siyah-bearazlılar, deplasmandaki rövanş mücadelesinde de rakibini 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skora ulaştı ve adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından futbolseverler ve siyah-beyazlı taraftarlar arama motorlarında "Midtjylland - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?", "Midtjylland Beşiktaş maç özeti izle", "Milot Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleri" ve "Beşiktaş 3. eleme turunda kiminle oynayacak?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak Midtjylland - Beşiktaş maçının öne çıkan anları ve detayları...

MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Danımarka'da oynanan zorlu mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında vites artıran siyah-beyazlı temsilcimiz, oyuna sonradan dahil olan oyuncularıyla neticeye gitti.

MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Castillo'nun pasında ceza yayının sağından Osorio'nun vuruşunda top kaleyi bulmadı.

4. dakikada Cerny'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda top dışarı gitti.

13. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Emirhan'ın şutunda kaleci Olafsson meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Orkun Kökçü'nün serbest vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

32. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Franculino'nun sağ çaprazdan şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

İkinci yarı

53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

60. dakikada Oh'un pasıyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp sahaya döndü.

70. dakikada Beşiktaş, oyuna 1 dakika önce dahil olan Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasına hareketlenen Rashica, yay üzerinden ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

75. dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca İngiliz hakem Brooks, penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.

Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.