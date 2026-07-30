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Haberler Beşiktaş Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz!

Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, tur biletini almak için Danimarka deplasmanında FC Midtjylland karşısına çıkıyor. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 19:32
Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

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"İlk maçtan dolayı çok mutluyum. İlk maçta gayet iyi bir iş çıkardık. Şu anda avantaj elimizde, bu yüzden konsantre, akıllı olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Gol şansı yaratmalıyız. İyi oynayıp bu turu geçmek istiyoruz. Biz kimliğimizden ödün vermek istemiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Dikkatli olmalıyız. Rakibe şans vermemeliyiz. Top bizdeyken ilk maçtaki gibi oynamak, gol şansı yaratmak istiyoruz. Gerçek bir takımın hem içeride hem de dışarıda mentalitesi bu şekilde olması gerekiyor." dedi.

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