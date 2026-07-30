Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE İTALYAN ÇALIŞTIRICININ SÖZLERİ

"İlk maçtan dolayı çok mutluyum. İlk maçta gayet iyi bir iş çıkardık. Şu anda avantaj elimizde, bu yüzden konsantre, akıllı olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Gol şansı yaratmalıyız. İyi oynayıp bu turu geçmek istiyoruz. Biz kimliğimizden ödün vermek istemiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Dikkatli olmalıyız. Rakibe şans vermemeliyiz. Top bizdeyken ilk maçtaki gibi oynamak, gol şansı yaratmak istiyoruz. Gerçek bir takımın hem içeride hem de dışarıda mentalitesi bu şekilde olması gerekiyor." dedi.