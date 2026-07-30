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Haberler Voleybol Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman? (2026 CEV EuroVolley)

Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman? (2026 CEV EuroVolley)

2023 yılında elde ettiği tarihi zaferle Avrupa Şampiyonluğu kupasını müzesine götüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, unvanını koruma hedefiyle 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sahnesine adım atıyor. Ev sahiplerinden biri olduğumuz bu dev organizasyonda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, şampiyonadaki ilk sınavını Letonya karşısında verecek. Karşılaşma öncesinde voleybol tutkunları ve milli takım taraftarları arama motorlarında "Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?", "Filenin Sultanları Letonya maçı saat kaçta?", "Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Filenin Sultanları maçı nerede oynanacak?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye - Letonya açılış maçının tarihi, saati, salon bilgisi ve tüm detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 23:19
Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın A Grubu'ndaki ilk mücadelesi olan Türkiye - Letonya karşılaşması, 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak.

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Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi taraftar desteğiyle gerçekleşecek mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yolculuğundaki tüm karşılaşmalar gibi Türkiye - Letonya açılış maçı da TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI A GRUBU MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya

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