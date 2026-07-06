Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!
Yeni sezon planlamalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transfer gündemini sarsacak bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için devreye girerek transfer yarışına dahil oldu. İşte transferin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:03
Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok önemli golcüyle temas halindeyken transferde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan Gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.
Kanarya'nın, Beşiktaş'ın da bir süredir istediği Belçikalı forvetin transferi için kolları sıvadığı kaydedildi.
NAPOLI 10 MİLYON EURO İSTİYOR!
Öte yandan Napoli'nin transfer için 10 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği vurgulandı.
33 yaşındaki oyuncunun yıllık 8 milyon Euro kazandığı belirtilirken, İtalyan ekibiyle olan kontratının 2027'de sona ereceği aktarıldı.
Geçen sezon Napoli'de yalnızca 7 maça çıkan Lukaku, 1 gol kaydetmişti.
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