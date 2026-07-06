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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Yeni sezon planlamalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transfer gündemini sarsacak bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için devreye girerek transfer yarışına dahil oldu. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:03
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Sarı lacivertlilerde özellikle forvet hattına yapılacak transfer için adeta geri sayıma geçildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Santrfor pozisyonunu kaliteli bir isimle doldurmak isteyen yönetim, listesindeki adaylarla görüşmelerini sürdürüyordu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok önemli golcüyle temas halindeyken transferde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

İtalyan Gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

Kanarya'nın, Beşiktaş'ın da bir süredir istediği Belçikalı forvetin transferi için kolları sıvadığı kaydedildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

NAPOLI 10 MİLYON EURO İSTİYOR!

Öte yandan Napoli'nin transfer için 10 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği vurgulandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kapışması!

33 yaşındaki oyuncunun yıllık 8 milyon Euro kazandığı belirtilirken, İtalyan ekibiyle olan kontratının 2027'de sona ereceği aktarıldı.

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