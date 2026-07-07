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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi tamam! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi tamam! İşte sözleşme detayları

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, son olarak Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız isim için yapılacak olan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Mason Greenwood yarışını Fenerbahçe kazandı... Roma ve Atletico Madrid'in de kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 24 yaşındaki oyuncu için pazartesi günü Olympique Marsilya'ya ikinci teklifini sunan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini ikna etti.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Marsilya'ya İngiliz yıldız için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktar 7 eşit taksit halinde Fransızlara verilecek. Ayrıca sözleşmede bonus maddeleri de olacak. Toplam bonuslarla birlikte Mason Greenwood'un maliyet 50 milyon euroyu geçecek.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

11 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Mason Greenwood'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki kanat oyuncusu bir aksilik yaşanmaması halinde bu hafta sonu sarı-lacivertli takımın Avusturya kampına katılacak ve hem yeni teknik direktörüyle hem de yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, yıldız futbolcuya ise senelik 11 milyon euro civarında maaş verecek. Ayrıca başarı bonusları da sözleşmede yer alacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

ROMA 5.5 MİLYON VERDİ

İtalyan devi Roma, Greenwood'la yaptığı görüşmede İngiliz oyuncuya senelik 5.5 milyon euro maaş teklif etmişti. 24 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'den Roma'nın teklif ettiğinin iki katını kazanacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

2024'TE MARSİLYA'YA GELDİ

İngiltere'de yaşadığı problemler sonrasında önce Getafe'ye kiralanan Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde ise Marsilya'ya geldi. Fransızlar, İngiliz yıldız için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Mason Greenwood, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu... Asıl bölgesi sağ kanat olsa da santrfor ve forvet arkası olarak da görev yapabilen İngiliz oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini oldukça güçlendirecek.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Fenerbahçe yönetimi, Mason Greenwood için Marsilya'ya ilk olarak 35 milyon euro önerdi. Ancak Fransızlar bu teklifi kabul etmedi. Sonrasında fiyat 45 milyon euro artı bonuslar olarak revize edildi.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

SUUDİLERİ REDDETTİ

Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri Grenwood, "Avrupa'da kariyerime devam etmek istiyorum" diyerek reddetti. İngiliz oyuncu, dün ise Marsilya'nın sezon açılışında yer aldı.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

37 GOLLÜK KATKI

Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.

293

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.

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