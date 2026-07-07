Mason Greenwood yarışını Fenerbahçe kazandı... Roma ve Atletico Madrid'in de kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 24 yaşındaki oyuncu için pazartesi günü Olympique Marsilya'ya ikinci teklifini sunan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini ikna etti.

Fenerbahçe, Marsilya'ya İngiliz yıldız için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktar 7 eşit taksit halinde Fransızlara verilecek. Ayrıca sözleşmede bonus maddeleri de olacak. Toplam bonuslarla birlikte Mason Greenwood'un maliyet 50 milyon euroyu geçecek.