Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı
Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketleniyor. Mason Greenwood operasyonunda istediği sonucu alamaması halinde sarı-lacivertlilerin rotasını Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'a çevireceği öne sürülürken, İspanyol devindeki son gelişmeler dikkat çekiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:28
Daha önce de listede yer alan 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin ilgisinin devam ettiği belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerin önceliği Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood transferini tamamlamak.
Ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde yönetimin rotasını Brahim Diaz'a çevireceği ifade ediliyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bu durumda Real Madrid'e resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürülüyor.
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun Brahim Diaz'ı yeni sezon planlamasında düşünmediği iddia ediliyor.
Bu nedenle yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
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