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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketleniyor. Mason Greenwood operasyonunda istediği sonucu alamaması halinde sarı-lacivertlilerin rotasını Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'a çevireceği öne sürülürken, İspanyol devindeki son gelişmeler dikkat çekiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:28
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürürken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Yönetimin gündemindeki isimlerden biri ise Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz oldu.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Daha önce de listede yer alan 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin ilgisinin devam ettiği belirtiliyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Sarı-lacivertlilerin önceliği Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood transferini tamamlamak.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde yönetimin rotasını Brahim Diaz'a çevireceği ifade ediliyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bu durumda Real Madrid'e resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun Brahim Diaz'ı yeni sezon planlamasında düşünmediği iddia ediliyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Bu nedenle yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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