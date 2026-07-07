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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Transferde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından Rafael Leao için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Milan'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte sarı kırmızılıların transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:50
Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Üç kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, önceki yıllarda olduğu gibi rotasını yine yıldız isimlere çevirdi.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Milan forması giyen Rafael Leao oldu.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

İtalyan basınında ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen Portekizli futbolcunun durumu Galatasaray yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro olan Leao için bu bonservisi ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi ile Serie A ekibinin karşısına çıkacak.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Yönetimin, Milan ile uygun şartların oluşması halinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Sol kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız, teknik heyetin de beğendiği isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray cephesi, oyuncunun durumunu yaz transfer dönemi boyunca yakından izlemeyi sürdürecek.

Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı

Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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