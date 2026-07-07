Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Teklif ortaya çıktı
Transferde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından Rafael Leao için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Milan'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte sarı kırmızılıların transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:50
İtalyan basınında ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen Portekizli futbolcunun durumu Galatasaray yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.
Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro olan Leao için bu bonservisi ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi ile Serie A ekibinin karşısına çıkacak.
Yönetimin, Milan ile uygun şartların oluşması halinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Sol kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız, teknik heyetin de beğendiği isimler arasında yer alıyor.
Galatasaray cephesi, oyuncunun durumunu yaz transfer dönemi boyunca yakından izlemeyi sürdürecek.
Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Portekizli yıldızın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.