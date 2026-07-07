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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın kaleci transferi gündeminde yer alan Alexander Nübel, siyah-beyazlılarla son görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:31
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Ersin Destanoğlu ayrılığının ardından kaleci transferine yoğunlaşan Beşiktaş, gündemine Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Alexander Nübel'i almıştı. 29 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı yönetim ile transferine dair son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geleceği aktarıldı. Nübel, 7 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonu VfB Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Alman kaleci, tüm kulvarlarda 49 maçta toplamda 4.470 dakika görev aldı. Bu müsabakaların 14'ünde kalesini gole kapatan Nübel, kalan maçlarda toplamda 70 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı.

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