Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Ersin Destanoğlu ayrılığının ardından kaleci transferine yoğunlaşan Beşiktaş, gündemine Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Alexander Nübel'i almıştı. 29 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı yönetim ile transferine dair son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geleceği aktarıldı. Nübel, 7 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonu VfB Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Alman kaleci, tüm kulvarlarda 49 maçta toplamda 4.470 dakika görev aldı. Bu müsabakaların 14'ünde kalesini gole kapatan Nübel, kalan maçlarda toplamda 70 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı.