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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, prensip anlaşmasına varılan 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın 18.40'ta İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 12:38 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 12:43
Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, kulübü Başakşehir FK ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılan 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK'nın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'ı kadroya katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekiple yurt dışı kampında bulunan Doğan Alemdar, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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