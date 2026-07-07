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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arjantin-Mısır maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Arjantin-Mısır maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır kozlarını paylaşıyor. Lionel Messi'li Arjantin ile Mısır'ın karşı karşıya geleceği bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:36
Arjantin-Mısır maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır karşı karşıya geliyor. Lionel Messi'li Arjantin rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istiyor.

Arjantin ile Mısır'ın Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ARJANTİN-MISIR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Álvarez, Messi

Mısır: Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Lashin, Attia; Zico, Salah; Hassan

ARJANTİN-MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arjantin-Mısır, Dünya Kupası son 16 turu maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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