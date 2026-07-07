FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır karşı karşıya geliyor. Lionel Messi'li Arjantin rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istiyor.

Arjantin ile Mısır'ın Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ARJANTİN-MISIR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Álvarez, Messi

Mısır: Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Lashin, Attia; Zico, Salah; Hassan

ARJANTİN-MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arjantin-Mısır, Dünya Kupası son 16 turu maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

⚽️ Yasser Ibrahim savunmadan çıktı attı golü! Mısır, Arjantin karşısında önde! pic.twitter.com/TIcaKjxsDa — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

MESSI PENALTI ATIŞINDAN YARARLANAMADI!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Mısır karşılaşmasında 21. dakikada topun başına geçti. Futbolcu bu fırsatı gole çeviremedi. Messi, Dünya Kupası tarihinde aynı turnuvada 2 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu. Lionel Messi, Dünya Kupalarında 8 penaltının 4'ünü kaçırdı.

2026 - Mısır (Kaçırdı) 2026 - Avusturya (Kaçırdı) 2022 - Fransa (Gole çevirdi) 2022 - Hırvatistan (Gole çevirdi) 2022 - Hollanda (Gole çevirdi) 2022 - Polonya (Kaçırdı) 2022 - Suudi Arabistan (Gole çevirdi) 2018 - İzlanda (Kaçırdı)

İŞTE SON KAÇIRDIĞI PENALTI: