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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un Süper Lig'in eski yıldızı için menajeri ve kulübüyle temasa geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 10:36
Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde üst turlara yükselebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların Leipzig forması giyen Brezilyalı golcü Romulo'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Yönetimin ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle temasa geçeceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Sambacı isim Göztepe'de yakaladığı çıkışın ardından geçen sezon başında 20 milyon euro'ya Alman ekibine transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

24 yaşındaki futbolcu Leipzig'de çıktığı 32 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 de asiste imza attı.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Transfermarkt verilerine göre Romulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme

Brezilyalı futbolcunun Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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