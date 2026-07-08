Galatasaray'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Transferde sürpriz gelişme
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un Süper Lig'in eski yıldızı için menajeri ve kulübüyle temasa geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 10:36
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların Leipzig forması giyen Brezilyalı golcü Romulo'yu gündemine aldığı öğrenildi.
Yönetimin ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle temasa geçeceği de gelen haberler arasında.
Sambacı isim Göztepe'de yakaladığı çıkışın ardından geçen sezon başında 20 milyon euro'ya Alman ekibine transfer olmuştu.
24 yaşındaki futbolcu Leipzig'de çıktığı 32 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 de asiste imza attı.
Transfermarkt verilerine göre Romulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro.
Brezilyalı futbolcunun Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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