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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcu İlhan Fakılı: İdolüm Neymar

Beşiktaşlı futbolcu İlhan Fakılı: İdolüm Neymar

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, siyah beyazlıların Slovakya kampında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:18
Beşiktaşlı futbolcu İlhan Fakılı: İdolüm Neymar

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, siyah beyazlıların Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

20 yaşındaki oyuncu, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir şekilde karşılandığını aktaran genç futbolcu, "Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu benim için çok büyük bir adım. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için çok değerli. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Fransa'da kariyerime başladım. Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım." diye konuştu.

İdolünün Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar olduğunu söyleyen genç kanat oyuncusu, "Benim idolüm halen Neymar. Oyun stilim olarak da topla hareket etmeyi, bire birlerde kalmayı seven birisiyim. Gol atmayı da seven birisiyim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili bir soruya İlhan Fakılı, "Hocamızın oyun sistemini biliyorum. Antrenmana çıkınca daha da iyi anladım. Hocanın bir sistemi var. Biz de buna uyum sağlayacağız." yanıtını verdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"En büyük amaçlarımdan biri de en üst ligde mücadele etmekti. Tabii bu seviyeye Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple girince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi."

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