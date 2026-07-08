Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray son olarak Real Madrid'den fırsat transferi yapabilir. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Real Madrid'in geçen sezon Arjantin ekibi River Plate'ten kadrosuna kattığı Franco Mastantuono için harekete geçiliyor.
Henüz 18 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, takımda fazla forma şansı bulamıyor.
İspanyol ekibi, Mastantuono'nun gelişimini sürdürmesi ve daha fazla oynaması için oyuncusunu kiralamayı düşünüyor.Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray da bunu fırsata çevirmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray da bunu fırsata çevirmek istiyor.
Yönetim 1 yıllık kiralama teklifi ile İspanyol ekibinin kapısını çalacak.
Real Madrid'e yapılan teklifte satın alma opsiyonu yer almayacak.
Çünkü Real Madrid oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyor ve ileride olası bir A Takıma yükselme şansını değerlendirmek istiyor.
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