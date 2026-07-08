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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray son olarak Real Madrid'den fırsat transferi yapabilir. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayan G.Saray, kanat bölgesine yine bir kiralık takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

23 yaş altında bir oyuncu bakan sarı- kırmızılılar, böylece +4 kuralını verimli bir şekilde kullanabilecek.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Kiralama hamlesi ile hem bütçede yer kalmış olacak hem de yeni isimlere alan açılacak. Galatasaray yönetimi rotasını ise İspanya'ya çevirmiş durumda.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Real Madrid'in geçen sezon Arjantin ekibi River Plate'ten kadrosuna kattığı Franco Mastantuono için harekete geçiliyor.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Henüz 18 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, takımda fazla forma şansı bulamıyor.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

İspanyol ekibi, Mastantuono'nun gelişimini sürdürmesi ve daha fazla oynaması için oyuncusunu kiralamayı düşünüyor.Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray da bunu fırsata çevirmek istiyor.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray da bunu fırsata çevirmek istiyor.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Yönetim 1 yıllık kiralama teklifi ile İspanyol ekibinin kapısını çalacak.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Real Madrid'e yapılan teklifte satın alma opsiyonu yer almayacak.

Galatasaray'a Real Madrid'den fırsat transferi!

Çünkü Real Madrid oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyor ve ileride olası bir A Takıma yükselme şansını değerlendirmek istiyor.

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