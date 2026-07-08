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Haberler Galatasaray Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından bir kez daha Avrupa'da ses getirmek isteyen G.Saray, transfer çalışmalarında aceleci davranmıyor.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Nokta atışı transferlerle şampiyonluk serisini 5'e yükseltip Avrupa'da da son 16 turunun ötesini hayal eden sarı-kırmızılılar, birbirinden önemli isimlere yöneliyor.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Ocak ayından itibaren G.Saray yönetiminin hayali olan Portekizli 10 numara Bruno Fernandes için vites yükseltilecek.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından 31 yaşındaki yıldız 10 numara ile görüşmelere start verilecek.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

İngiliz ekibi Manchester United'da bulunan Portekizli futbolcu için ocak ayında yapılan girişimler sonuç vermemişti.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

MANU'NUN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Bruno Fernandes ile yola devam etmek isteyen İngiliz ekibi önemli bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Yıldız futbolcu da geçmiş yıllarda rakip olduğu ve üstünlük kuramadığı Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi önemli bir seçenek olarak görüyor.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

Ayrıca kariyerindeki son ve yüksek ücretli bir sözleşme seçeneği de Bruno Fernandes'i oldukça cezbediyor.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

PREMIER LİG REKORUNU KIRDI

Portekizli futbolcu geride kalan sezondaki performansı ile Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Yaptığı 21 asistle Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin rekorlarını kıran Fernandes, Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu olmayı başarmıştı.

Galatasaray Portekiz'in dünya yıldızı için devreye girdi!

JENERİKLİK BİR GOLÜ VAR

Bruno Fernandes 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'a karşı rakip olmuştu. RAMS Park'ta 3-3 sona eren karşılaşmada ceza alanı dışından Muslera'ya jeneriklik bir gol atan Portekizli futbolcu, 1 de asiste imzasını atmıştı. Bu mücadelede RAMS Park tribünlerine hayran kalan Fernandes, İngiltere'de G.Saray'ın 3-2 kazandığı maçta da forma giymişti.

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