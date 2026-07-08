Yıldız futbolcu da geçmiş yıllarda rakip olduğu ve üstünlük kuramadığı Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi önemli bir seçenek olarak görüyor.

Ayrıca kariyerindeki son ve yüksek ücretli bir sözleşme seçeneği de Bruno Fernandes'i oldukça cezbediyor.